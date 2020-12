Y el tema de conversación ha sido Marta Peñate. Sandra ha vuelto con Tom a residentes pero no olvida su etapa en acampados. "Yo me he sentido supertraicionada con todo. Ya no es una cuestión de estar nominada. Es una cuestión de según que personas, de la intención con la que se ha hecho... Yo entiendo la frustración de no salir de acampados y he estado muy frustrada pero eso no quita que porque el televoto no lo hayas ganado tú te puedas revolucionar y flipar", decía. Se refería a su compañera de 'La isla de las tentaciones 2'.