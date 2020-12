Mayka explica lo ocurrido

Además, Mayka ha dejado claro que ella nunca ha tenido nada en contra de la concursante de la primera edición de ‘LIDLT’ y que sus rencillas ya están olvidadas: “Simplemente a ella le dijeron que yo la criticaba cuando era mentira, porque yo no la he criticado en la vida. Yo cuando vi el vídeo de mtmad de ella me mosqueé muchísimo y dije todo lo que decir ¿Qué pasa? Ahora hemos hablado y ha salido que era mentira lo que a ella le habían dicho. Fani me ha pedido perdón y yo se lo he pedido a ella por faltarle al respeto en algún momento. Ya está. No hay más”, ha dejado claro molesta.