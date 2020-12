Dakota Tárraga rompe una lanza a favor de Tom Brusse: "Me emocioné con él, sea lo que sea"

Tom Brusse protagonizó una emotiva conversación con su hermana y su padre

Ha quedado claro que Tom Brusse no es el concursante de 'La casa fuerte' favorito de Dakota Tárrega. La exparticipante de 'Hermano mayor' ha hablado en numerosas veces del empresario, y no en muy buenos términos.

"Tom es un sinvergüenza, ya lo llevo diciendo desde hace tiempo. Ahora lo que le ha pasado a Sandra es que le ha tocado el mismo papel que ha Melyssa y eso es el Karma. Yo me quede un poquito flipada e impactada, pero no era de extrañar. No me esperaba más, porque lo que es, es y lo que no es, no es. Y ese es un sinvergonzón, lo siento por su familia pero es lo que hay. Yo he sido una p*** sinvergüenza y él es un p*** sinvergonzón", dijo a través de las stories de su Instagram.

Sin embargo, tras ver la lacrimógena videollamada que el exnovio de Melyssa protagonizó con su familia, la alicantina ha visto en él un lado más humano. "Tom tengo que decir que me emocioné con él, aunque sea un putero, una cosa no quita la otra", comentaba en sus redes sociales. Por el contrario, su opinión sobre Sandra Pica sigue siendo la misma. "Sonia me pareció fatal que abandonara porque ella daba juego, no como Sandra. No da juego, está ahí por se la pareja de Tom, pero juego no da", expresó.

Dakota Vs Asraf

Pero aunque Sandra y Tom no sean del todo del agrado de la exsuperviviente, Tárraga tiene claro quien quiere que abandone el reality.

"Asraf no sé que mierda se cree que es para contestar así a un presentador y hablar de la familia de su pareja mierdas y pestes. Y su novia que no diga nada… de mi familia puedo decir que es una mierda yo, pero tú no. Me parece un machista y todo lo peor. Aunque se ponga a llorar. Es el único que cogía así a su pareja", carga Dakota contra el Marroquí.

Tom se derrumba recordando a su madre

Tom Brusse perdió a su madre con 19 años. El concursante lo recordó en directo y no pudo evitar venirse a bajo. "Hay muchas cosas que echo de menos. Primero su cariño. Hablar con ella. Pero también me duele por mi hermana, que solo tenia 11 años cuando ocurrió. Y mi padre está solo. Mi padre antes con mi madre se quitaba el anillo para dormir y desde que falleció no se lo quita nunca", contaba entre lágrimas.