Jorge Javier avisaba a Aurah de que Rocío Amar había continuado hablando sobre su relación con Jesé , lo que dejó a la concursante totalmente destrozada. Entre lágrimas, y temblando , la canaria se desahogaba con Albert y Tony: “Sale esta tía, personaja, sabiendo que le está jod*****, que es el futuro de él. Niñata, que no sabe lo que está destrozando”.

Tony, la consolaba: “Pero si es lo que estaba buscando”. Aurah se lamentaba de haber entrado en ‘La casa fuerte’, pero su compañero de concurso, la frenaba: “No es tu culpa, lo tienes que entender, no es porque tú estés aquí. Si tú no hubieras entrado, esto hubiera pasado igual, porque esta tía, lo que quería, estando o no estando tú, era esto”. “Ojalá la vida le devuelva lo que acaba de hacer”, sentenciaba Aurah.