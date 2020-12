Aurah: "Lo del PSG no ha pasado por la llamada"

La concursante carga contra Rocío Amar: "Es lo que lleva queriendo un año, salir en la tele"

Aurah Ruiz está mucho más tranquila desde que Jesé Rodríguez entró por primera vez en televisión para mostrarle públicamente su compromiso con ella. Sin embargo, sabe que sigue teniendo una conversación pendiente con él tras haberle pillado en una finca de Gran Canaria acompañado de algunas chicas, entre ellas la que era su amiga, Rocío Amar.

La relación de Aurah y Jesé lleva siendo noticia desde hace años por sus múltiples idas y venidas. En 'La casa fuerte 2', la concursante se ha sentido cómoda para dar más detalles sobre lo que ha vivido con el futbolista en una conversación íntima con Samira.

De todo ello, le contó que lo que más le había dolido era que le acusasen de estar con Jesé por interés. Expresaba que de ser así se habría hecho la loca ante los rumores de infidelidades para vivir una vida llena de lujos. Por otra parte, también habló de las veces en las que Jesé había hablado con ella a pesar de estar con otras personas para intentar retomar la relación.

Aurah: "Lo más complicado ha sido que al ser futbolista tiene muchas chicas detrás"

Viendo sus declaraciones en el directo de 'La casa fuerte 2', Aurah se ha arrepentido un poco de hablar tanto. Sin embargo siguió sincerándose con Jorge Javier. "Ha sido una relación bonita, tormentosa, caótica... y me sentía tan a gusto con Samira que empecé a contarle un poco de mi relación. He visto que he contado más de la cuenta", decía.

Al preguntarle por qué había sido lo más duro en su relación con él, Aurah confesó que el tener que lidiar con las chicas que van detrás de él por ser alguien conocido. "Yo quiero una relación normal de pareja, no quiero estar compartiendo porque eso no es normal. Si está conmigo está conmigo y si no que sea feliz con quien quiera".

Aurah reacciona al despido de Jesé del Paris Saint-Germain y a las declaraciones de Rocío Amar

Desde 'La casa fuerte 2', Aurah se ha enterado de que su novio ya no milita en el PSG. Mucho se debatió sobre si la decisión había venido provocada por la llamada que hizo al programa, pero Aurah lo ha desmentido.

"Yo tengo que decir que esta noticia no viene siendo por esto. No ha sido a raíz de esto. Quizás era la salida que él quería. Poder estar en un equipo donde le den minutos y jugar, donde ser feliz", explicó.

Por otra parte, la concursante ha sacado toda la rabia que tiene dentro para contestar a las declaraciones de Rocío Amar.

"No le quito peso a él pero sí es verdad que los amigos de él llamaron a dos amigas, una de ellas era ella, tuvieron una fiesta pero sé que no se acostaron. Ella fue la que se encargó de subir un video donde me fijé a dónde iba. Ella se encargó de hacer público esto. No le quito peso a él pero me parece vergonzoso lo que está haciendo ella. Ella lleva un año intentando salir en la televisión", argumentó.