Isa se entera de todas las cosas que Asraf ha dicho de su familia: "No quiero estar mal con mi madre"

Isa le recrimina a Asraf que haya hablado mal de su madre y él se muestra dolido por no encontrar apoyo

Isa, pillada por las cámaras: apuesta por mantener con Asraf un frente unido de cara al concurso

Asraf Beno se sinceró como nunca en el espejo del alma. Pero no solo dejó ver su lado más íntimo y personal confesando las inseguridades que acarrea, sino que arremetió contra Isabel Pantoja. En el momento su novia Isa no estaba presente ya que él prefirió hacerlo a solas. También pidió poder contarle lo que había sucedido en privado.

A Isa no le sentó nada bien que Asraf hablase mal de su madre. La concursante entiende que puede haber motivos para que Asraf se sienta dolido, pero no comprendía cómo podía haberlo hecho público. "A mí me condiciona porque yo estaba bien pero ahora cuando salgamos de aquí... ¿qué? ¿Vamos a Cantora todos los fines de semana?", le preguntaba.

Asraf le dejaba claro que él no quiere pisar más la famosa finca y se mostraba dolido porque no encontraba el apoyo que esperaba: "Me he tragado mil y un cosas por ti". Pero Isa le explicaba que una cosa era que ella hablase de su familia y otra que lo hiciese él. "No me gusta. Uno puede decir de su familia pero que nadie lo diga porque si no salto como una fiera. Pero no puedo decir que no llevas razón", le dijo empatizando con él.

Isa Pantoja: "No quiero estar mal con mi madre"

Hablando sobre ello con Jorge Javier Vázquez, Isa dijo que no le había gustado lo que había pasado. Pero además pudo ver parte de las confesiones de Asraf había hecho sobre su familia.

"Yo lo que quiero decir es que si le preguntan él se expresa y no le puedo decir que no lo haga. Pero dado cómo están las cosas no me gustaría estar mal con mi madre porque sé que ahora mismo necesita mi apoyo. Ya lo hablamos, me gusta que se expresa y que la gente conozca lo mal que lo ha pasado el pasado año. Pero esto lo hablé con él y solo he tenido esa conversación. No quiero que lo de mi familia me afecte aquí y no quiero que se vea la telenovela", explicaba Isa después asegurando que quiere centrarse únicamente en el reality.

Pero después de una pausa, las cámaras recogían la conversación de Isa con Asraf, donde le pedía que se mostrasen unidos. "Me jode porque fuera deben de estar pensando que criticas a la suegra y yo no defiendo a mi madre", le dijo molesta Isa a Asraf. "A mí no me importa la gente. Voy a perder yo mi salud por la gente", respondía él.

Pero Isa le daba un argumento de peso: "Bueno, ahora sí importa porque estamos en un concurso. No sé si te has dado cuenta. Solo te pido que lo aclares. Esto es un concurso no es 'Sonrisas y lágrimas de Isabel Pantoja'. No quiero vincularme con ellos, no quiero que esto manche nuestro concurso".

Asraf pide disculpas... pero no se arrepiente

Después del 'rapapolvo' que se había llevado Asraf por parte de Isa, cuando Jorge Javier volvió a conectar con ellos él pidió disculpas muy emocionado. "Nunca he llegado a hablar de esto con Isabel y el otro día en el espejo yo expresé mis sentimientos. Pero si he hecho daño quiero pedir disculpas pero lo he hecho de corazón y no me arrepiento".