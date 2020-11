Asraf rompe su silencio y carga entre lágrimas contra Isabel Pantoja: “Una madre no se comporta así, estoy lleno de rencor”

Asraf se siente inseguro consigo mismo: “No me gusto físicamente, de ganar un certamen de belleza a verme así”

Asraf Beno, el prometido de Isa Pantoja y su actual pareja en ‘La Casa Fuerte 2’, ha sido el primer concursante en ponerse frente ‘El espejo del alma’ y en abrirnos su corazón de par en par. Sin poder dejar de llorar ni en un solo momento, Asraf ha comenzado su espejo diciéndonos que atraviesa un mal momento personal y ha terminado rompiendo su silencio y desvelándonos lo que realmente siente por su suegra Isabel Pantoja: “Estoy lleno de rencor”.

“Un poco de bajón”, aseguraba Asraf nada más que Lara Álvarez ha retirado el pañuelo del espejo y es que según ha aclarado el modelo, no le resulta fácil hablar de sus sentimientos: “Yo tengo un problema cuando hablo de mis cosas malos o de cosas que me han pasado siempre me pongo a llorar”. Él ha asegurado que iba a intentar no llorar, pero le ha pedido a sus compañeros y a su novia Isa Pantoja, que le dejaran solo con la presentadora para poderse dejar llevar.

¿Qué ha cambiado del Asraf de niño al hombre que se ve en el espejo? Ha sido la primera pregunta que Lara ha formulado: “El físico, estoy con más barriga, tengo peor cuerpo… de carácter sigo siendo el mismo, natural… no estoy en el mejor momento de mi vida”, aseguraba un Asraf que no atraviesa un buen momento personal.

La segunda parte de ‘El espejo del alma’ de ‘La Casa Fuerte 2’ consistía en el espejo comenzaran a salir palabras y Asraf le comentara a Lara Álvarez lo primero que le viniera a la cabeza. La primera palabra que ha aparecido ha sido Inseguridad. Una palabra ante la que Asraf parecía mostrar bastante indiferencia, pero ha terminado confesándonos que nunca se ha sentido del todo aceptado en su entorno:“Puede que sea… yo no sabría valorarme a mí mismo, se ve en mi a una persona insegura y yo dentro de mi soy bastante inseguro… No me gusto físicamente, de ganar un certamen de belleza a verme así, no estoy seguro conmigo mismo… Hay algo interno, inseguridad por ser de dónde soy… no sé si es inseguridad o un trato diferente… no sería racismo, pero sí un trato diferente y me he sentido diferente. Me he tenido que juntar con amigos marroquís para sentirme más aceptado”.

Al ver al concursante tan afectado, Sandra Barneda ha querido interrumpir ‘El espejo del alma’ de Asraf para mostrarle su apoyo. Él le ha explicado que le hubiera gustado “Tener más estudios para sentirme más seguro y ser más aceptado en esta sociedad” porque siempre se ha sentido que no terminaba de encajar.

Asraf: "Sentía que no valía una mierda, Omar era el bueno, yo no valía nada"

Culpa, ha sido la segunda palabra en aparecer en el espejo. “Culpa, esta palabra tampoco me hace mucho, yo no tengo culpa de nada… Puedo tener culpa de llevarme mal con la madre de Isa, pero son cosas que afectan más a Isa que a mí… Lo pasábamos mal porque estaba mal con su madre y yo llevaba culpa porque Isa lo pasaba mal, no llamaba a su madre… Pero ahora las cosas han mejorado y por ahora estamos bien. Así ha comenzado Asraf a hablar de Isabel Pantoja y de una relación que nunca ha existido entre ambos.

Y es que al parecer, Asraf lo pasó muy mal al no ser aceptado por la tonadillera y por las comparaciones que se hicieron entre él y Omar Montes al principio de su relación: “Lo pasé mal porque Isa venía de estar con Omar que es muy conocido y la gente le quería mucho y es verdad, que yo sentía que no valía una mierda. Él era el bueno, yo no valía nada y siempre quedaba en mal lugar… Yo soy muy serio o aparento ser muy chulo, pero yo no tengo maldad y es lo que ha visto Isa, solo quiero el bien para todos… Lo pasé muy mal”.

La tercera palabra del espejo era “Familia” y tenía la llave para que el modelo nos dejara claro que entre su definición de madre y lo que era Isabel Pantoja existía un abismo. Asraf ha comenzado elogiando a su familia y a su mamá “La familia me ha dado mucho, siempre me ha estado apoyando… en mi mente a veces en la tele no puedes hacer cosas que tu querrías por respeto a la gente o a la religión, pero la familia me ha apoyado mucho en esto… Me ha tocado una familia buena, que me respeta y respeta que este con Isa. Para mí la familia es todo… Mi madre es todo, me ha comprendido en todo momento, siempre ha estado conmigo… Una madre tiene que estar conmigo siempre”.

Ante esta afirmación y al ver una clara segunda intención en su respuesta, las presentadoras han querido que Asraf nos dijera si había visto él a alguna madre que no se comportara bien con sus hijos en televisión y ha salido el gordo: “Maite Galdeano, la madre de Isa… He visto muchas cosas que no son normales, tengo unos valores y creo que una madre está contigo siempre… He visto muchas cosas que no me han gustado, nunca se lo he dicho a Isa porque yo lo respeto, pero…”.

Asraf aseguraba que no quería hablar por respeto a la mujer con la que va a pasar por el altar, pero se ha dejado llevar y ha roto su silencio: “Yo no soy nadie para juzgar, pero he visto valores… Isa ha sido más revoltosa y no tienes que dejarla de hablar por ello… Son cosas muy locas, no vas a la tele a meter mierda, no todos podemos justarle. “No me gusta tú novio, me gusta más Omar”, que yo tenga que aguantar estas cosas… Yo esto nunca lo he hablado con Isa porque soy muy reservado… Nunca la ha defendido en televisión, que vaya a un reality y la deje mal… He visto un cambio luego, ya estoy hablando del principio…”.

Parecía que Asraf estaba hablando del pasado, pero no era así “Sí, ahora han acercado posturas, sí, está bien… No quiero meter la pata por Isa, por mí te contaría lo que quieras, pero me voy a quedar aquí”.

En este momento tan crítico de ‘El espejo del alma’, Lara le ha dado la oportunidad a Asraf de parar porque venía una pregunta que para él iba a ser muy dura, pero él ha decidido seguir adelante y se ha encontrado de lleno con… ¡CANTORA!

¿Qué has vivido tú en Cantora?

“Primeramente una Nochevieja muy buena, la recordaré por el sofá de Cantora… Esa noche conocí más a Isa y empezó nuestra relación. Cantora también significa pasar por un mal trago porque traer a un ex cuando está Isa y estoy yo (refiriéndose al cumpleaños de Isabel Pantoja en 2019) Me lo he pasado muy bien con la gente de allí, hemos jugado al póker…”.

Cantora parecía no causarle ninguna emoción concreta y según ha afirmado, también le importa muy poco lo que Isabel Pantoja pueda pensar de él: “A mí Isabel Pantoja ni me va ni me viene, yo estoy con Isa… a mí que su madre se meta en la relación no me importa, ya veré yo lo que hago… lo único que mi importa es que esté bien Isa no es mi familia y si me duele es por ella”.

Asraf se posiciona en el bando de Kiko Rivera en el conflicto familiar

Eso sí, no ha dudado en posicionarse del lado de Kiko Rivera en el actual conflicto que vive con su futura suegra: “Yo doy la razón a Kiko, si una cosa es tuya te la tienen que dar y no hay más que hablar… He hablado con él muchas veces y no es la primera vez que no está a gusto con algunas cosas”. Y es que al parecer, la persona que mejor le ha aceptado en la familia ha sido Kiko Rivera: “Es en el único que he visto un cambio, la ha podido haber cagado, pero me conoció, me siguió conociendo y hasta hoy no ha dicho nada de mí”.

Asraf estaba muy suelto hablando de su familia política y ha llegado a contarnos una anécdota que le llevó a conocer a la verdadera Isabel Pantoja y no creerse su perdón: “Isabel Pantoja me pidió perdón en Cantora y yo lo acepté, pero un día en mi programa vi a una Isabel Pantoja diferente… me dijo ni en tus sueños estás donde estás ahora y ni en sueños estarías con mi hija o ni en sueños te has visto en esta familia… Que familia quiero yo, si la madre no se habla con la hija ni con el hijo… Es verdad que tengo mucho rencor”.