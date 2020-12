Isa Pantoja se entera en directo de las dudas de Asraf sobre su boda: "Me hace daño"

Tras sus discusiones con Isa, Asraf dijo tener dudas sobre su boda

Asraf ha explicado, tras sus discusiones con Isa Pantoja, que tiene dudas sobre su relación y hasta con su boda. A solas durante la gala, confesaba a Jorge Javier Vázquez que ha estado incómodo, que se siente un poco mal… pero desde que ha pasado a Acampados, se ha unido mucho a su pareja y está mucho mejor: “Seguimos avanzando”.

Sin embargo, hay una secuencia muy polémica. En ella vemos a Asraf quejarse con Cristini y Rebeca de sentirse cuestionado: “Ya está, no nos entendemos, cada uno su camino”. Él se considera “fascinante” porque no le es infiel ni le provoca ningún problema y no se siente valorado.

“Desde que le he pedido matrimonio tengo más dudas porque no puedo estar con una persona que no me defiende públicamente”, llegaba a decir él, añadiendo que ha sufrido “mucho” con su entorno: “Es una mierda de familia”.

Tras ver sus propias palabras, Asraf nos contaba que aquel día había discutido con Marta, necesitaba ayuda y no se sintió apoyado: “Lo pasé muy mal, esperaba que me apoyase, se lo dije y no me comprendió porque estaba con las cosas de su madre, yo también necesito comprensión”.

Eso sí, tiene muy claro que la relación le compensa aunque tenga que aguantar “desplantes” de su familia. Es más, a pesar de todo lo que ha dicho dice tener “cariño” a su madre, Isabel Pantoja.

Sin embargo, confiesa que entiende absolutamente a Kiko Rivera y los pasos que está dando en la guerra con su madre: “Está en su derecho de hacer lo que sea”.

La reacción de Isa Pantoja tras ver las polémicas declaraciones de Asraf

Isa Pantoja se declara “muy enamorada” pero también sensible dado el curso que lleva el reality. El presentador le ha comunicado que hay unas imágenes que tenía que ver de su novio y así lo ha hecho.

Sin perder la compostura, Isa le escuchaba decir que tienen dudas desde que le ha pedido matrimonio y nos explicaba: “Es muy complicado no pelear, lo intentaba al principio, pero al final acabas haciéndolo”.

Cree que lo que tiene es un problema de “inseguridad”, lo que le hace sentir “inferior” a ella en muchas ocasiones. En cuanto a las faltas de respeto, no cree que se refiera a ella sino a terceras personas que les han provocado problemas. Es más, ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, confesaba que ha presenciado “faltas de respeto” por parte de su madre a Asraf.

“Las cosas familiares se las ha tenido que tragar por mí y por respeto se ha quedado siempre atrás”, nos contaba Isa que cree que esto al final les pasa “factura”: “Por mucho que no quieras sacar ese rencor, a lo largo del tiempo ves cosas que te hacen acordarte de eso”

Pero hay algo que le duele especialmente: las dudas de Asraf sobre su boda. “Se lo he pedido, yo no lo diría porque es la base, doy por hecho que vamos a estar juntos, lo demás se puede solucionar, le he dicho que no me diga eso porque me hace daño”.