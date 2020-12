El mensaje de Marta Peñate

“Y ahora empieza el momento de rajar. Me he enterado y estoy al tanto de todo lo que ha sucedió mientras yo estaba en el concurso, cosas muy patéticas y no me esperaba menos. Quiero, por un lado, dar las gracias a todos aquellos que habéis rellenado vuestros canales de mtmad gracias a mi persona y daros las gracias porque me siento súper protagonista. De nada por rellenaros vuestros patéticos canales de mtmad”, ha respondido la concursante en un mensaje que parece dirigido a su exnovio Lester y su actual pareja Patricia. “Que alegría, que alboroto, tengo un montón de idiotas detrás de mí”, ha criticado sarcástica.