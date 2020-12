Aurah y Sandra se burlan de Samira tras el debate final: "La cara de Tetris la de ella quedando segundona"

Samira restregó su segundo puesto en 'La casa fuerte' a Aurah

Tom y Sandra cargan contra Samira: "No encajaba como ganadora"

Samira y Aurah Ruiz se han enfrentado en el debate final de ‘La casa fuerte 2’ y su rifirrafe ha continuado más tarde en las redes sociales. La canaria ha seguido dedicando ataques a su excompañera a través de Instagram y se ha burlado de su segundo puesto en el reality. Además, Tom y Sandra Pica se han sumado a las críticas y se han posicionado a favor de Aurah.

Samira vs. Aurah Ruiz

Nada más entrar en el plató de ‘LCF’, las 'pullas' entre Aurah y Samira empezaron a volar. La argentina, junto a Pavón, reconoció que le dio mucho placer ganar a Aurah y Tony en la final y que se siente satisfecha con su segundo puesto en el concurso. “Estoy contenta con ser subcampeona, por haberles ganado y que se hayan quedado con la cara de Tetris”, expresó.

“A mí no me has ganado, ridícula, contigo no salí en el televoto”, respondió Aurah, quien fue eliminada contra Mahi y Rafa. Las dos concursantes, que en un primer momento se llevaron bien dentro de la casa, han terminado enfrentadas y han recuperado la enemistad que tuvieron en su paso como pretendientas por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Samira vs. Sandra Pica

Los frentes de Samira en la última noche de esta edición fueron muy variados y también tuvo la oportunidad de saldar sus cuentas pendientes con Sandra Pica. La novia de Tom aseguró que Samira se lo había hecho pasar muy mal dentro del concurso y criticó que se metiera con su paso por ‘La isla de las tentaciones’ cuando ella misma se acostó con Pavón teniendo novia.

“Yo a ella intento no fustigarla pero, como ella a mí me ha recordado todos los días algo, pues yo se lo recuerdo también. Yo he estado llorando siempre por algo que ella ha utilizado para discutir. Ese tema es lo único que me ha hecho daño y me ha atacado todo el día por ahí”, comentaba sobre los presuntos besos que Tom y Samira se dieron antes de entrar a ‘LCF2’.

Por su parte, Samira reconoció que en ocasiones intentó picar a Sandra con ese tema pero dejó claro que su intención nunca fue fastidiarle el concurso: “Yo ya le pedí disculpas y se las vuelvo a pedir si en algún momento he estado desafortunada. Sí que es verdad que le tirado alguna pulla pero las veces que hemos peleado ha sido porque han puesto un vídeo y he tenido que saltar. Yo no entré desde el primer día directa a pincharla. Yo me presenté y Tom me dijo que contara la verdad. Yo no me podía callar”, explicó.

Las pullas a través de redes sociales

Pero parece que las diferencias entre las concursantes son insalvables y así lo han demostrado con sus comentarios a través de redes sociales. En el Instagram oficial de ‘La casa fuerte’ hemos preguntado con quién se posicionan los espectadores en el conflicto entre Samira y Aurah, y la canaria ha aprovechado la publicación para continuar guerreando. “La cara de Tetris la de ella quedando segundona”, escribió.

Además, Tom y Sandra también han dejado sus propios comentarios y han arremetido contra Samira. “Yo me posiciono siempre con Aurah, el Tetris fake es Samira que no encajaba como ganadora”, dijo Sandra. “Seguro que pidió los porcentajes a dirección”, añadió Tom asegurando que Samira tiene mal perder.

