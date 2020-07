Nuria Marín reprende a los participantes por sus quejas en la prueba de pingüinos: "Estoy harta de que me discutáis siempre las cosas"

Antes de comenzar el juego Nuria Marín ha querido hacer una aclaración respecto al agua que se iba a usar en la mecánica del juego. Se trata de agua no potable que se usa habitualmente para regar el césped sobre el que estaban los concursantes: "No se va a malgastar nada de agua, vamos a regar el jardín gracias a este juego".

Nuria Marín se harta: "Aquí soy la sheriff del Condado"

Los concursantes corrieron con su cubo de agua vestidos con pingüinos intentando llenar su cubo lo máximo posible. El juego se disputó con normalidad y con máxima intensidad a la hora del recuento final: "Escurre al máximo, que no se pierda ni una gota", pedía Fani a Christofer al echar el agua en el medidor.

La presentadora lo dio todo para intentar ver quién ganaba por milímetros: "¡Si hace falta me pongo a cuatro patas! Creo que ya tengo claro quién es el ganador. En el caso de María Jesús y Juani el agua llega a la raya de 4 litros , en cambio en el de Fani y Christofer falta un poquito para ello", indicó.

Nuria anunció el veredicto: "¡Fani y Christofer han perdido así que se someten al asalto!". "No estoy de acuerdo. No está por debajo", clamaron Fani y Christofer. "Está claro. Podemos discutirlo lo que queráis. Fani como veis es una persona muy confiada", dijo Nuria al ver que Fani no dejaba de examinar el medidor.