Fani y Christofer toman una decisión sobre su boda: "¡Que los invitados sigan con los preparativos!"

"Estamos bien. Estamos aún tristes porque hemos estado un día y medio discutiendo bastante, hemos estado bastantes horas separados", algo que les ha afectado mucho: "Yo he dormido muy mal" -reconoció Christofer- "No he conseguido dormir en toda la noche".

"Él me ha dicho las cosas que me molestan aquí en la casa fuerte y yo le he dicho también lo que a mí me molesta para que mejore la situación." -Ha explicado Fani- "Vamos a poner los dos de nuestra parte"