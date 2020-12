Samira y Marta estallan contra los acampados por un cartel: “Me parecen ridículos, clasistas, y egocéntricos”

Samira cuenta a Marta que los acampados han colgado un cartel muy exclusivo: “Pone VIP only, Villa la Jaima ”. La canaria aseguraba estar flipando, pero su compañera era mucho más explícita: “ Son ridículos ”.

Marta desplegaba su creatividad, fruto de la indignación y hacía su particular interpretación de las siglas VIP: “ Veletas, ignorantes y petardos” . “Pringados”, proponía Samira, que añadía: “Estaría guapo. Le hacemos un cartel que ponga eso”. Marta, por supuesto se apuntó.

Samira estaba enfadada porque consideraba que “el hecho de poner VIP nos deja a nosotros por debajo”, y dejaba claro lo que le parecían sus compañeros acampados: “Me parecen ridículos, clasistas, narcisistas, egocéntricos, soberbios. Todo eso me parecen, porque yo soy VIP y no lo digo”.