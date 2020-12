El cara a cara más esperado entre Isa y Efrén aclara lo que pasó en el baño: "No puedo decir que mientes"

“No es que lo admita, es que yo no lo recuerdo”, le ha dicho Isa Pantoja a Efrén con toda sinceridad

Isa: "Se lo puedo contar a Asraf porque sólo llevábamos un mes y medio saliendo"

Cuando salió expulsado de la casa, Efrén soltó la bomba y aclaró todas las dudas de lo que había pasado en el baño con Isa Pantoja. Efectivamente, Efrén confirmó que no había habido “ningún trío con Kiko Jiménez”, con quien sólo estuvieron haciéndose una fotos y también hizo la gran confesión: que Isa le pidió que la acompañara al baño porque no podía bajarse la cremallera del vestido, él se la bajó y ella le dio un beso, momento en el que justo entró al baño María Jesús Ruiz.

Los rumores de esta información llegaron a ‘La casa fuerte’ y Asraf le pidió serias explicaciones a su novia, porque ya estaban juntos cuando tuvo lugar este supuesto beso. A Asraf no le cuadraban bien las cosas porque Isa le dijo que ella se había ido de la discoteca con María Jesús, pero también le ha dicho que se quedaron todos cuando cerraron el local y no se ha quedado muy convencido. Isa le ha jurado y perjurado que, aunque no se acuerda de todo porque los cubatas “estaban muy llenos” esa noche, sabe que no pasó nada ni con Efrén ni con Kiko.

Para aclararlo todo de una vez, el programa ha conectado en directo a Efrén y a Isa y él ha sido el que ha empezado la conversación: “En primer lugar quiero pedirte perdón porque no estoy orgulloso de lo que voy a hacer. Cuando salí de la casa, aquí se había montado una monumental con respecto a la noche que salimos de fiesta y yo he contado lo que tú y yo sabemos, que te acompañé al baño porque no te podías bajar y que me diste un beso”, ha soltado Efrén.

"No puedo desmentirlo porque no me acuerdo"

Isa Pantoja se ha sorprendido, pero se lo ha tomado con mucha más calma y normalidad de lo que cabía esperar. De primeras, no ha desmentido lo que ha dicho Efrén; al revés, le ha dicho “no puedo decir que mientes”, algo por lo que Efrén le ha dado las gracias por todo lo que se está diciendo de él en los últimos días. El extronista había acudido al programa con pruebas en su móvil, de una conversación con Isa a las 6:00 de la mañana que, finalmente, no le ha hecho sacar.

Pero la Pantoja ha matizado sus palabras: “No es que diga que haya pasado, que yo creo que no, pero no puedo decirlo porque no me acuerdo. De todas formas, todo esto me lo podías haber dicho aquí dentro porque hemos hablado de ese tema, de esa fiesta y lo podíamos haber aclarado aquí”, ha concluido la concursante.

