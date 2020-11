Sandra, Tom, Sonia y Tony, nuevos nominados de 'La Casa Fuerte 2'

Así han sido las nominaciones

Los concursantes de 'La casa fuerte 2' han vuelto a enfrentarse a las nominaciones. Pero esta vez no sería solo una pareja la que estuviera en peligro sino dos. De los cuatro nominados, solo uno será el próximo expulsado.

Cada pareja tenía, por tanto, dos puntos para nominar. Podían decidir si nominar en conjunto o individualmente repartiendo los puntos. Así han sido las nominaciones:

Asraf: Obviamente Tony y Sonia. Por razones obvias. Se han metido conmigo y se han inventado cosas. Hay justicia y hay que ser justo. Se han metido conmigo y mi voto sin dudarlo es para ellos.

Isa: Tony y Sonia. Porque Sonia después de la nominación me ha dicho lo pensaba, no habla con nosotros. Pero otra cosa es que se meta con otras cosas como lo de Pantoja, etc. Lo respeto pero no lo comparto. Y Tony porque venía con cosas de Asraf de fuera y se ha metido conmigo, que se llevaba bien, con cosas como lo de Dulce que para mí ella es como si fuera mi madre y es intocable.



Pavón: Yo por descarte voy a nominar a quien me ha querido poner en la palestra, Albert y Marta. También hemos visto que Sandra ha sufrido mucho por pensar en la separación de Tom y no quiero ser partícipe de eso hasta que no llegue el momento.

Samira: Yo con este cuerpo de plástico también voy a nominar a Albert y Marta porque lo mismo. Nos han puesto en la palestra.

Sonia: No quería votar a Albert porque le he votado en varias ocasiones y esta vez creo que Sandra y Tom votarán por nosotros porque no tengo mi pareja sentimental. No quiero votar a Albert pero me dan pena Tom y Sandra. Voto por Tom y Sandra porque los van a salvar Asraf e Isa que son los que decidirán.

Tony: Me llevo muy bien con Albert y Marta así que Tom y Sandra. Por descarte.

Albert: Yo a Tom y Sandra.

Marta: A Tom y Sandra. Me puedes llamar Marta la villana porque a partir de ahora voy a ser la más villana. Porque ya he dado mi ying, he dado mi yang, no les gusta ninguno de los dos y a mí me pone más el yang. Me encanta. Se van a cag**.

Rebeca: Tom y Sandra porque me supo mal nominar a Sonia. Lo pasó muy mal. Aún así ha sacado fuerzas y está jugando y haciendo pruebas aún lesionada. Creo que se lo debía.

Cristini: Mi nominación va para Tom y Sandra porque creo que Sandra está muy débil, no está bien en la casa y creo que necesita un descanso. Y el resto de parejas no las puedo tocar.

Mahi: Vamos a repartir. Yo en el cumpleaños de Samira iba muy contenta y le dije a Tom que no le iba a nominar. Tom en realidad me cae muy bien. Para mí Albert es intocable. Pero claro... voto a Tom.

Rafa: A Tom y Sandra también porque no quiero que se vayan Sonia y Tony.

Sandra y Tom: Vamos a darle dos puntos a la misma pareja, Tony y Sonia. Porque Marta se lo tomó como una traición y vamos a demostrarle que no es así. Y además Sonia ya no tiene a JD.