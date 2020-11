El dilema de Isa Pantoja: 'La casa fuerte' le permite salir el fin de semana para ir a Cantora con su madre ¿Irá?

Podría pasar unas horas con ella y regresar el domingo pero Isa no podía creérselo. La concursante se debatía entre las dos opciones: su corazón le dice que, quizá, su madre necesita “un abrazo” pero su cabeza le dice que se quede.

“No puedo vivir todo el rato lo mismo y tengo que centrarme en el concurso e intentar olvidarme de la situación”, decía Isa, que se sinceraba: “En este reality me estoy abriendo mucho más”.

El mensaje de Kiko Rivera para Isa Pantoja

Además, el presentador ha transmitido a Isa el mensaje que le ha enviado su hermano pidiéndole que se lo transmita: “Dile a mi hermana que yo estaré en su boda, por nada del mundo me la perdería, te mando un abrazo”.

Visiblemente emocionada, Isa daba las gracias: “Estoy preocupada por él, le agradezco que estando como está te haya mandado ese mensaje y se haya preocupado”. De hecho, aunque no quiere meterse en sus cosas, quiere ayudarle: “Soy tu hermana, me gustaría escucharte, entenderte y ayudarte en lo que pueda, no dudaba que ibas a venir, lo sabía, porque aunque hayamos pasado malos momentos, eres como mi padre”.