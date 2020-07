Sofía reacciona al comportamiento de su hermano en 'La Casa Fuerte': "Los hombres como él me dan asco"

Además, Sofía, sin pelos en la lengua, ha criticado el comportamiento de su hermano dentro de 'La Casa Fuerte' y se ha mostrado totalmente indignada con Cristian Suescun por no defender a su madre de los ataques de sus compañeros: "Los hombres como él me dan asco".

La novia de Kiko Jiménez asegura haber llevado fatal cómo no solo ha cargado contra su madre, sino su actitud pasiva cuando Maite ha sido el blanco de todos los ataques dentro del concurso. Muy crítica y dura, ha estalla contra su hermano en la revista 'Lecturas': "He sufrido un montón, lo he pasado muy mal viendo a mi madre triste y mi hermano no sacaba la cara por mi madre. Me ponía enferma. Es muy cobarde, dice que estuvo con Yola Berrocal porque mi madre se lo dijo, en vez de aceptar que tuvo un calentón con ella en el reality, y tonteaba con ella".