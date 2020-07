Unas durísimas palabras de Maite hacen que Cristian quiera abandonar: "Lo que tengo en mi casa no lo quiero para ninguna mujer"

Juani, enemiga declarada de Maite, alzaba la voz en el directo de la séptima gala del reality para decir todo lo que habría escuchado y para destapar que su relación es más mala de lo que estamos viendo. "Un día Cristian me miró y me dijo que su madre solo quería a Sofía y a Kiko. Me dio mucha lástima. También he visto a Maite decirle a él que no vale para un reality. Y yo lo que quiero es que no se deje manipular", explicaba.