Aurora conoce al verdadero Rodrigo Nogueira: "Sentí que me moría, tuve una crisis disociativa"

Aurora quizás es una de las víctimas de Rodrigo Nogueira que más secuelas arrastra , para esta mujer descubrir quien era Rodrigo fue imposible de procesar , de hecho, asegura que empezó con graves problemas psiquiátricos y decía: "Sentí que me moría, tuve una crisis disociativa, se hizo una herida en mi cerebro y en mi alma que no podía superar" .

Aurora vivía una completa mentira, no veía la televisión y para ella, él era Roi, un chef ejecutivo y esa era la realidad en la que creía. Esta víctima asegura que se fue enganchando de él por su personalidad y terminó completamente enamorada.

Un día, Roi le dice a Aurora que va a recoger sus bártulos a un piso que tenía él en Donosti y que se iba con ella a vivir a Vitoria. Pero Roi empieza a retrasarse, Aurora le llama preocupada y él le dice: "Me han hecho unas pruebas y me han detectado un tumor". Aurora entre lágrimas, le asegura que quiere apoyarle y él se niega, de forma altruista y de pronto, desaparece. Aurora llega a pensar que hasta ha podido fallecer y se derrumba, pero también tenía la esperanza de que estuviese vivo, solo y enfermo. Esto estuvo torturando a Aurora durante meses.

Pasa el tiempo y Aurora recibe una llamada de Rodrigo en el que le decía: "Estoy mejor y quiero estar contigo aunque estoy desmejorado por la enfermedad que he pasado". Ella le acepta en su casa y vuelve a convivir con él.

Se mudan a Burgos y Aurora empieza a ver un comportamiento muy diferente por parte de Rodrigo y empieza a sospechar de él. En una de las llamadas de su casera, quejándose por impago del alquiler del piso, descubre toda la verdad: "La persona con las que estás no es quien dice ser. Tú novio se llama Rodrigo Nogueira, es de dominio público lo que hace, búscalo en internet". Después de saber quien era, ya no volví a verle, me robó dinero y desapareció.