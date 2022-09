Cuando Sandra Barneda quiso saber qué les ocurría, Mario fue muy sincero: “Yo ayer me fui bastante cabreado y triste, vi a una Laura que hacía tiempo que no veía, parecía que solo quería conflicto”. Además, añadió que llegó a ‘La isla de las tentaciones’ con mucha confianza en su pareja, pero que ya estaba empezando a cambiar de opinión: “Creo que va a volver a actuar con rencor”.

Mario estaba enfadadísimo con su chica, tanto que no quiso despedirse de ella. Laura le siguió por la playa, pero él se mantuvo en sus trece: “Busca las carencias, lo mal novio que soy, búscalo ahí y me lo cuentas en la hoguera final (…) Busca esas carencias, y si las encuentras, espero que nunca me vuelvas llorando, porque sabes que no voy a estar”. Dicho esto, se alejó y dejó a su novia llorando en la arena.