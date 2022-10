La confesión, entre lágrimas, de Javi sobre Claudia: "Estoy triste, nunca la he visto así"

'El debate de las tentaciones' muestra las imágenes exclusivas de la hoguera de Javi

El jugador de Pádel no se siente bien al ver a Claudia en 'Villa Playa'

Javi desvela que ha viajado a 'La isla de las tentaciones' con un anillo para pedir matrimonio a Claudia en la hoguera final

La hoguera de Javi pudo verse en el anterior episodio de 'La isla de las tentaciones', pero hoy en el debate con Sandra Barneda se han podido ver imágenes exclusivas sobre la reacción del jugador de pádel profesional.

Las imágenes inéditas de la hoguera de Javi

Javi se derrumbaba en la hoguera al ver lo que Claudia está haciendo en 'Villa Playa' y es que los besos en los juegos que algunos tentadores le han dado a su novio han hecho que encienda la alarma: "Nunca he visto esas imágenes, voy a estar angustiado todos los días, los besos han sido con diversas personas. Igual para ella no significa nada que alguien le beso el culo, a mí me duele, igual ella es así".

Él asegura que "no quiere juzgar" a Claudia

El participante asegura que las imágenes que ha visto "son duras porque yo eso no lo puedo hacer, me sentiría muy mal con ella". Y es que cree que ha podido hacer esto porque "en la casa habrán jugado todos a este tipo de juegos, por no ser la que no se integrar" y por ello, "no la quiere juzgar".

El jugador de pádel se rompe por completo