Tania explicó entonces que un día que no hacía muy buen tiempo en República Dominicana comentó delante del resto de los habitantes de Villa Playa - sus compañeras y los solteros - que le apetecía sentarse en el sofá y ver una película comiéndose un buen bol de cotufas . Una palabra que sorprendió mucho a los demás, todos peninsulares, porque no sabían que en Tenerife se les llama así a las palomitas - no en todas las Islas Canarias se refieren a ellas así, pues en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote les llaman roscas.

"Me llama un tío a mi cotufita y está automáticamente bloqueado", "No puedo con el cotufita, me es superior", "Imagínate estar durmiendo y escuchas cotufita, peor que ver a Satanás en una parálisis de sueño", "Se llaman cotufita y osito amoroso. Yo en el lugar de Samu no sabría si sentir celos o vergüenza ajena", son algunos de los comentarios que los espectadores han hecho en Twitter para expresar la vergüenza que les da escuchar a Hugo llamar así a Tania.