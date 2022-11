Sara García le lanza una pulla a sus compañeras tras saber lo que realmente piensan de ella

Sara, entre lágrimas, carga contra sus compañeras y reacciona a los comentarios de Manuel: “Es una vergüenza”

La ya exconcursante de 'La isla de las tentaciones 5' le ha mandado una indirecta en redes a las que fueron sus compañeras en Villa Playa

Hasta hace unos días, las chicas de esta temporada presumían de su amistad en las redes sociales

Sara García ha visitado el plató de 'El Debate de las Tentaciones' para aclarar todas las dudas de los colaboradores acerca de su relación con Manuel Úbeda y de su paso por la quinta edición de 'La isla de las tentaciones', pero su sorpresa llegó cuando Sandra Barneda dio paso a un vídeo en el que sus ya excompañeras criticaban su actitud en Villa Playa y su noviazgo con el alicantino.

"Sinceramente no me hace ninguna gracia", comentaba Sara, que se quedaba alucinada al escuchar los comentarios de las chicas de la edición, que hasta hace unos días presumían de amistad en las redes sociales. De hecho, es habitual que se piropeen en la zona de comentarios de sus publicaciones de Instagram, Tania Deniz hizo un vídeo en TikTok en el que les decía que eran "su familia" y Laura Casabela compartió en esa misma red social un clip en el que todas ellas, menos Paola Monzani que no pudo reunirse con ellas, bailan y ríen al pensar en aquellos que les dicen que van a acabar enemistadas.

Ninguna de ellas se ha pronunciado ahora en sus redes sociales acerca de los comentarios que hicieron sobre Sara ni han aclarado en qué punto se encuentra ahora su amistad, pero quien sí que les ha lanzado una pulla en TikTok ha sido la alicantina, que no ocultó en plató su decepción con las chicas con las que compartió villa. "¿Daño a mí? Ya tuve 'amigas' que no se alegraban de las cosas buenas que me pasaban", ha escrito en su vídeo la novia de Manuel, que ha adjuntado la etiqueta de 'La isla de las tentaciones 5' y que el comentario de que tiene que aprender a elegir con quién merece la pena compartir su tiempo.