Mario se incorporó a la fiesta de Villa Paraíso muy contento por volver con sus compañeros y por haber resuelto sus problemas con Laura en la 'Hoguera de confrontación' . Sin embargo, sus bailes con Carmen Saavedra provocaron el chiste de Samuel diciendo que parecía que no tenía novia. Mario y Carmen no le escucharon muy bien pero ella salió en defensa del chico que le gusta: "Dejad a mi Mario " , dijo. Valeria, que fue quien se besó con él, replicó: "Mario, el de todas" .

Como les estaban molestando, Carmen se quejó con Mario sobre sus compañeras. Acto seguido, dejó al participante 'en shock' cuando le preguntó cuál sería su reacción si le besaba en ese instante. "Si yo te doy un beso, ¿tú me quitas la cara?" , se cuestionaba la soltera. Mario no sabía ni qué decirle así que le hizo ver que tal vez no era el momento: "¿Esa pregunta a qué viene? Acabo de venir de una hoguera con mi novia" , respondió.

Carmen le explicó que lo que no quería era lanzarse y que le hiciera 'una cobra'. Mario no le dijo que no le apeteciese, pero sí insistió en que él ahora estaba bien con su novia a pesar de que pueda tener atracción por alguna soltera. No obstante, solo le hizo falta un 'Me encantas' por parte de la tentadora para sobrepasar una vez más los límites. Y lo hizo la misma noche en la que se reconcilió con Laura, después de volver a la villa tras su hoguera de confrontación, en una de las camas del jardín.