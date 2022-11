Adrián se sincera con Laura tras su reconciliación con Mario: "Te vas a equivocar"

Laura y Mario protagonizaron una complicada hoguera de confrontación. Finalmente, la pareja decidió darse una nueva oportunidad. En su última cita, Adrián se ha sincerado con Laura y le ha dicho todo lo que piensa al respecto: "Me alegro por ti, pero estoy seguro de que te vas a equivocar", le aseguraba el soltero.

Laura le aseguraba que a pesar de haber solucionado las cosas con su novio, no iba a apartarse de él. "Contigo he encontrado una parte que me falta en mi relación y estoy a gusto", le dejaba claro la de 'MYHYV'.