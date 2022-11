Andreu y Javi están pasándolo muy mal en ‘La isla de las tentaciones’. Estar separados de sus novias les crea mucha inseguridad: no saben si ellas se están acordando de sus novios o les han olvidado, si van a cruzar los límites, si van a optar por irse sin ellos del programa… Por eso no están disfrutando al máximo de la experiencia ni dejándose llevar en las villas.

Andreu estaba muy triste acordándose de su novia, cuando Samu se ha hartado. Le ha echado en cara a su compañero que no tiene motivos para estar tan afectado porque no ha visto en las imágenes de las hogueras nada ni medio parecido a lo que ha tenido que soportar él con Tania y Hugo Paz. “Si fuera yo, que he visto mil cosas, que ese tío es como si fuese el novio de mi novia… Pero es que tú no has visto nada”, le espetó.