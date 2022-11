Samuel y Tania entraron a ‘La isla de las tentaciones’ porque ella desconfiaba de él. Hubo un episodio que marcó un antes y un después en su relación y, desde entonces, la canaria ya no veía a su chico con los mismos ojos.

Hugo Paz opinó que ese comportamiento de Samu era “muy fuerte” y le dijo a Tania todo lo que pensaba de su novio: “Si yo le meto caña a la mejor amiga de mi novia, estoy pensando una p*** m***** en mi novia. Estoy demostrando que no estoy enamorado o que me da igual mi novia. (…) Eso no es amor”.