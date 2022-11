Andreu pudo reencontrarse con Paola en el espejo de ‘La isla de las tentaciones’. Fue un momento de lo más emocionante en el que incluso a Sandra Barneda se le saltaron las lágrimas. El cantautor volvió a Villa Paraíso convencido de que su novia le sigue queriendo y que van a salir juntos del programa, pero también dándole vueltas a algunos gestos de ella que no le acababan de cuadrar.

“Me habló para frenar algún comportamiento”, explicó. Pero la soltera no daba crédito a lo que estaba escuchando: “Ella está haciendo comentarios de que se quiere ir sola y te está cortando las alas. Tampoco hemos pasado límites, se está adelantando a los acontecimientos”. Y sentenció: “ Está moviendo los hilos de tu experiencia ”.

Andreu no estuvo de acuerdo con ella y explicó que, si fuese al revés y Paola hubiera hecho algo que a él le doliera, le gustaría que ella cambiase su actitud. A pesar de todo, le dijo a Cristina que no cree que su actitud con ella cambie en lo que queda de experiencia en el programa.

Tras volver del espejo, Andreu les contó a sus compañeros cómo fue su reencuentro con Paola. "Estoy más tranquilo, he visto que me quiere", les dijo. Aun así, se quedó con la duda de qué quería decirle su novia con algunos de sus gestos. "Le ha rayado algo que he hecho con Cris", añadió.