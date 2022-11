En las siguientes imágenes, Cristian vio la complicidad y la conexión con Vladi , cosa que en parte alivió a su compañero Andreu porque vio que el soltero ya no está con Paola. A Cristian no le gustó nada ver que en uno de los juegos Vladi había mordido el pezón .

"A mí se me ve venir. Ella estaba muy segura de ella misma. Le acaba de decir que le ha comido el pezón. No puedo recriminarle nada pero me duele porque ella sí que está siendo hipócrita conmigo. Me esperaba muchas cosas pero esto sí. Nunca he visto a esta Ana", decía visiblemente molesto.