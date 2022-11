Claudia se sincera con Álvaro durante su destierro de 'La isla de las tentaciones': "He tenido ganas de besarte"

Claudia ha sido la participante desterrada

La novia de Javi ha pasado 24 horas fuera de la villa con Álvaro Boix

"Me gusta mucho", confiesa Claudia

Esta semana, los solteros han tenido que tomar una importante decisión. Entre todos debían elegir que chica estaba disfrutando menos de la experiencia. Esta sería desterrada de la villa y pasaría fuera 24 horas con el soltero que eligiese.

"Todos hemos considerado que está pensando más en la otra persona que en sí misma y necesita otro tipo de atención para darse cuenta de lo que vale. La elegida es Claudia", han explicado. "La situación que tengo yo es distinta. Si mi novio estuviera despendolado y haciendo el tonto estaría disfrutando más, pero ahora mismo mi cabeza está en la otra villa", se ha justificado ella.

Como no podía ser de otra manera, Claudia ha elegido a Álvaro para pasar su destierro. "Me ayuda mucho, me calma. Lo he ido conociendo y muy bien. Es un amor, me hace reír, estoy a gusto", contaba.

Durante las 24 horas que han pasado juntos, tanto Álvaro como Claudia han abierto su corazón y se han sincerado el uno con el otro. "Me estoy preocupando pro otra persona que no sea yo. Me estoy dejando llevar, me sale cuidarte", le decía él. "Si hubieses estado soltera esto hubiese acabado de otra manera para los dos". "Yo también pensaba que no iba a conectar con nadie", le explicaba ella confesándole que había tenido ganas de besarle.

