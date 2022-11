El gesto de amor que dejó marcada a Terelu Campos: "Me dejó totalmente en ridículo"

“Yo salía con una persona que tenía un trabajo que había veces que se tenía que levantar excesivamente temprano. Yo he llegado a levantarme a las cinco y pico de la mañana ponerle el desayuno , lo hacía como un acto de amor”, decía

Y así fue hasta un día en que ocurrió algo en una reunión de amigos: “Me dejó totalmente en ridículo cachondeándose de mí o ridiculizándome porque hacía eso. Me sentí la tía más gili***** del mundo. No me volví a levantar, por supuesto”.