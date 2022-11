Javi analiza su concurso en ‘El debate de las tentaciones’: cree que es “un dependiente emocional” y que eso “no es un problema”

Después de reconocerse a sí mismo como un "dependiente emocional", Javi ha querido explicar el motivo de su actitud: “Cuando hablamos de entrar a la isla era para que yo le dejara su espacio y yo me abriera a las chicas. Quiero que se me entienda, tenía mucho miedo de hacer algo que a ella le pudiese doler y perderla . Para mí era muy complicado, me bloqueé. No jugaba porque no me apetecía y por miedo a perder a Claudia por eso”.

“Es la primera persona de la que me he enamorado, igual yo no sé querer bien. Yo la puedo entender, pero es que yo soy así, lo siento, pero soy así. No lo hago por joderla a ella, yo fui el primero que le dije que me iba a relacionar pero no me salía. No he sido capaz y no me arrepiento”.