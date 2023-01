Manuel se derrumba al ver las imágenes de Lydia con Miguel: "Ella no es así con nadie"

El comienzo de Manuel en ‘La isla de las tentaciones’ no está resultando nada sencillo. Sandra Barneda ha llegado a la villa de los chicos anunciando que tenía imágenes para los protagonistas de la primera fiesta en la villa de las chicas.

El novio de Lydia se ha derrumbado por completo: “A mi novia le gusta ese chico. La conozco muchísimo. Le gusta porque mi novia no es así con nadie que no sea yo. Ella no es nada cariñosa. Yo sí que soy mucho más abierto. Se está dejando llevar”, reconocía entre lágrimas.