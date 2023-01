Naomí se enfrenta de nuevo a Jennifer tras su despedida con Adrián: "¡Eres una pesada!"

" Esto es una prueba de lealtad y ya me has fallado . Ya me da igual que te fo**** a ocho", le aseguraba Naomí a su novio. En ese momento llegaba Jennifer y agarraba al participante del brazo: "Siento interrumpir esta escena tan bonita pero me lo tengo que llevar a bailar a mi fiesta VIP", anunciaba la soltera. Naomí pedía a su novio que no se dejara coger del brazo , pero Jennifer hacía caso omiso.

En otra parte de la playa, el resto de parejas también se dedicaban sus últimas palabras: "No te quiero cambiar por nadie, eres el amor de mi vida. No quiero otra madre para mis hijos", le aseguraba Alejandro a Laura. Elena, hecha un mar de lágrimas se comparaba con María. "vas a hacer cosas que me van a molestar y no va a ver haber vuelta atrás porque no te voy a perdonar. Mírame y mírala, soy más guapa que tú y mi novio me quiere a mí", le aseguraba.