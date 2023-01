Sheila reacciona al 'tonteo' de Mario González con Alba Carrillo en el debate: "Él me escribió"

En un directo de TikTok, Sheila ha explicado que no le sentaron mal a ella ni a Mario los comentarios de ese supuesto tonteo que se hicieron en el plató de 'El Debate de las Tentaciones' y en las redes sociales. "Obviamente él me escribió para decirme que era una tontería y que yo no me rayara", ha revelado la madrileña, que antes de reconciliarse con Mario estuvo saliendo con Alejandro Pérez, el novio de Laura Boado, que la dejó el mismo verano en el que inició su relación con la gallega.