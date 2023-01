Pero hay más. Las chicas ríen, aplauden y opinan de todo lo que están viendo. Además, nos fijamos en las caras que pone Marina ante las cosas que está viendo por la tele. Naomi, por su parte, termina yendo al baño (no sabemos si de los nervios) y las caras de las cinco al ver cómo termina el programa 2 es para no perdérselo: "Me he quedado en shock".