Lucía Sánchez reacciona ante la reflexión de Isaac Torres en directo: "Pero qué dices"

"No entiendo la reacción de Naomi porque ella tendría que estar orgullosa de su novio que antes de estar con una tentación al lado de su cama se hace un Vladimir, que es lo más natural del mundo ", ha entonado Isaac, 'el lobo', sobre esto.

Reflexión que ha hecho reaccionar a Lucía desde el sofá de enfrente: "Pero qué dices. Ella se está quejando porque él está diciendo: 'no he sentido esto en mi vida'. En un día. Qué me estás diciendo".