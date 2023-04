Lydia y Manuel se van juntos y más enamorados que nunca tras su tensa hoguera: “Te amo ahora y el resto de mi vida”

La experiencia en ‘La isla de las tentaciones’ ha sido una prueba de fuego para la relación de Lydia y Manuel que, aunque ninguno de los dos ha cruzado todos los límites con sus tentadores favoritos, si aseguraban tener una conversación pendiente el uno con el otro, hay cosas que no les han gustado nada y su relación estaba en el aire, aunque han conseguido entenderse y salir juntos de esta complicada experiencia para ellos.

El extraño reencuentro de Lydia y Manuel

El reencuentro entre ellos no es como ninguno se esperaba, con dos besos y una visible tensión se sientan uno al lado del otro y frente a Sandra Barneda para ver las imágenes de todo lo que ha pasado durante este tiempo en República Dominicana, pero antes se dejan claro cómo se han sentido.

“Se me ha hecho muy raro, la veo distinta, algo en su expresión me falla, la veo sin amor. Sé que estás enfadada conmigo, pero no me esperaba algo tan frío, no te veo tú”, dice él y ella se explica: “Tengo el corazón a mil, lo he pasado mal y quiero expresarme. No me esperaba que fueras a darme dos besos”.

Aquí han empezado los reproches, Manuel le ha echado en cara cómo se comportó el día de su encuentro en el espejo: “Me demostrarse que no es amor todo lo que tienes”. “¿No captaste lo que quería decir yo?”, le pregunta ella, cree que él no lo entendió y ambos quieren ver las imágenes juntos para poder entenderse.

Los reproches entre ellos en la hoguera al ver las imágenes

Y aquí comienzan a repasar juntos lo que ha pasado, primero llega el turno de lo que ha pasado con Lydia y Miguel en la villa, cómo se han ido acercando y los juegos que han hecho juntos, algo que Manuel le explica que le ha molestado: "¿Eso es ser Sor Lydia? ¿Tú puedes estar en 'La isla de las tentaciones y yo no? He visto imágenes muy desagradables que no han salido, hay una imagen de Miguel con la cabeza debajo de la falda de Lydia", dice él y ella asegura que en ningún momento ha dejado que el soltero pase el límite, algo que él si ha hecho con Miriam. Y lanza un zasca a las compañeras de su pareja en medio de sus explicaciones.

"La única diferencia es que yo he sentido por Miriam y es una chica que me gusta y Miguel a ella no le gusta", explica Manuel. Aunque reconoce que no son comparables lo que él ha hecho con su tentadora a los de su pareja, pero también cree que en todo momento "le ha dado su lugar" a Lydia: "Sé que lo he hecho peor, he sentido un poco de vergüenza al verme y no sabía la magnitud de lo que había hecho, ni me imaginaba cómo se veía desde fuera. Me he puesto en la piel de Lydia, la que no lo había hecho era ella". "No sabes nada, yo cada día que venía aquí decía que confiaba en mi novio y todas las hogueras decía que ojalá te lo pasaras bien, hasta que vi esas imágenes", ha dicho ella con la voz entrecortada por la emoción.

Tras decirse a la cara todo lo que no les ha gustado al uno del otro en este tiempo, Sandra Barneda les ha pedido que se sinceren, desde el corazón el uno con el otro tras la sorpresa de Lydia al ver las imágenes de Manuel llorando por ella en varias ocasiones: "Me he quedado de piedra, no me lo esperaba. Si me llego a enterar que estás así por mí y tardo en ir contigo".

Él le deja muy claro que su vida junto a ella es un sueño, le encanta todo lo que hacen juntos y que ha aprendido a valorar sacrificar todo por una vida juntos: "Tengo claro que no me quiero volver a despertar sin estar a mi lado porque te amo ahora y el resto de mi vida". Lydia, al escucharlo se ha roto por completo, casi que no ha podido hablar hasta calmarse un poco: "Nunca he querido hacerte daño, necesitaba verte y que me lo dijeras. Quiero estar con él, te vas a sentir muy orgulloso de mí cuando veas que soy una persona distinta, he dado este cambio por ti".

La decisión final de la pareja y las palabras de Sandra Barneda