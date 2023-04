Álex y Marina rompen en una hoguera final llena de reproches y él inicia una relación con Yaiza

Ver 'La isla de las tentaciones 6: programa 13' (17/04/2023) online en Telecinco

Marina ha decidido volver a España sola

Álex ha salido de la mano con Yaiza

Una vez terminada la experiencia en 'La isla de las tentaciones', Álex y Marina se han reencontrado en la hoguera final frente a Sandra Barneda. Marina ha sido la primera en llegar y ha dejado en el asiento de Álex una pulsera que él le regaló para que se acordase de él. Cuando el participante ha cruzado el camino de las antorchas, ella no ha dudado en decirle: “Se la puedes regalar a Yaiza, eh”.

“Tengo algo mucho mejor aquí”, se ha limitado a decir él señalándose el tatuaje que se ha hecho con la inicial de la tentadora. “’Bien que se van a reír de ti, por ridículo, porque ella ya dijo que fuera no se iba a ir contigo”, le aseguraba ella. “Más se van a reír de ti por falsa”, se defendía él. Comenzaba así, una tensa hoguera final.

"Desde el primer momento que has llegado aquí te has olvidado de mí. En ningún momento me has querido, ni aquí, ni fuera. Lo único que querías era llevártela a la cama. Lo mío ha sido poco a poco", se justificaba Marina. Al verla he sentido asco porque es una falsa. Yo he hecho las cosas con sentimiento. "Empecé foll****, peor he acabado haciendo el amor", aseguraba el participante.

A continuación Sandra Barneda ha puesto las imágenes del acercamiento entre Marina y Manuel: Según él, su novia había mantenido relaciones sexuales, algo que ella negaba. "Es una falsa y una cobarde, se veían movimientos. La conozco. No metes a una persona a tu cama con la que no quieres hacer nada. Tú te has puesto a f**** por hacer daño", aseguraba.

"¿Qué sientes por Yaiza?", quería saber la presentadora: "Ilusión, algo que ya no sentía contigo desde hace muchísimo. Desde que hemos entrado aquí no has parado de cagarla", le reprochaba Álex a su novia.

Las imágenes de Álex que Yaiza no esperaba

En ese momento, Sandra Barneda ha puesto las imágenes de Álex llorando por Marina y diciendo que "la amaba". Marina se ha derrumbado: "Es muy complicado ver esto y no me ha gustado verle así, porque al final le quiero y ver que lo ha pasado mal viendo imágenes mías, me duele. Te quiero mucho, aunque nos hayamos hecho los dos. Me duele verte así porque sé que te guardas tus sentimientos para ti mismo", decía ella.

"Desde el primer momento aquí me he sentido decepcionado. Ha sido el detonante de mis actos. Vine muy seguro de que quería reforzar la relación y tú no me diste la confianza para poder ser fuerte mentalmente. Lo siento si te he hecho pasarlo mal porque verme en esas imágenes te habrá dolido. Pero de verdad he conectado con Yaiza, creo que tú con Manuel no. Quiero dejar todo lo malo enterrado aquí, y cualquier cosa que necesites, sabes que me vas a tener aquí", decía él también muy emocionado.

La pareja se ha despedido con un emotivo abrazo.

Álex se marcha de la mano con Yaiza

Sandra Barneda ha hecho la gran pregunta a Marina: "¿Quiere volver sola a España, con su pareja, o de la mano de un nuevo amor?". "Me voy sola, necesito pensar en mí y no estoy preparada para estar con nadie porque antes de estar con otra persona, necesito yo estar bien", ha respondido ella.

"Para mí eras mi familia, estaba convencido de que ibas a ser la madre de mis hijos, sé que he significado mucho para ti. Yo no quería acabar así. Me siento otra vez roto. Si hemos llegado a este punto es porque tenía que llegar", confesaba Álex.