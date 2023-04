Cuando en la hoguera final Sandra Barneda les mostró a Naomi y Adrián las imágenes de su paso por 'La isla de las tentaciones', en ellas salieron los encuentros que tanto habían dolido a Adrián. Durante el visionado Naomi se había tapado los ojos y había comentado que esperaba que el programa no emitiese las imágenes , pero después no mostró arrepentimiento.

"Sinceramente cuando lo he visto he pensado '¡Olé tú!' (...) Me siento orgullosa porque mi felicidad no va a depender nunca más de un hombre infiel, porque tengo claro que tengo más cuernos que un reno", justificó Naomi. Para Adrián, su beso con Keyla no era equiparable a los encuentros que había tenido ella. Después de este momento tan tenso, Adrián y Naomi se venían abajo tomando su decisión final sobre cómo querían irse de 'La isla de las tentaciones'.