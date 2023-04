Naomi y Adrián han tomado en 'La isla de las tentaciones' la decisión definitiva sobre su relación. Después de que ambos cayesen varias veces en la tentación con Napoli, soltero de Villa Paraíso, y con Keyla, soltera de Villa Playa, era el momento de reencontrarse, de visionar juntos las imágenes de su paso por el reality en la 'Hoguera final' con Sandra Barneda y de decidir cómo querían abandonar el paraíso.

Adrián llegaba a la hoguera final suspirando. El participante, que lo había pasado muy mal en algunas de las hogueras anteriores viendo las imágenes de Naomi con Napoli, temía por lo que iba a pasar en el encuentro con su novia. "Ahora mismo estoy muy nervioso, tengo el corazón a mil. Quiero dejar que todo fluya y no tener ni prejuicios ni convicciones de que voy a ver algo que igual no", decía Adrián con la voz quebrada, terminando por echarse a llorar: "Tengo miedo de encontrar a una Naomi llena de odio", confesaba.

Naomi aparecía entonces por el camino de antorchas pisando fuerte. Adrián, nada más verla, se echó a llorar y se levantó para recibirla... pero ella se sentó sin saludarle. "No te puedo ni mirar del asco que me das", fue lo primero que le dijo.

Adrián se marcha de la hoguera ante la bronca de Naomi

Adrián le pidió a Naomi que hiciese un esfuerzo por dejar el rencor a un lado, pero ella estalló: "¡Al tercer día te estabas morreando con una tía! ¡Que me has puesto los cuernos delante de toda España!", le reprochó. Adrián se puso entonces igual de nervioso que ella: "¡Eso no te da derecho a hacer el Kamasutra!", contestó.

Para Naomi, ella se quedó soltera automáticamente cuando él se besó con Keyla y no tardó en enumerarle todas las cosas que había visto en las hogueras y que le habían dolido. Adrián intentaba responder pero ella no le dejaba hablar, así que el participante optó por abandonar la hoguera.

Adrián le explica a Naomi por qué se besó con Keyla

Adrián regresó a la hoguera ante la petición de Sandra Barneda. "Creo que aquí hemos vivido realidades paralelas. Tú marcaste unos límites que el día uno te has saltado. No puede ser que para ti una infidelidad sea hablar con una chica mientras tú estabas en una piscina haciendo el besito de esquimal o pasándote un hielo", le comentó Adrián a Naomi.

"Estamos en 'La isla de las tentaciones'. No en 'La isla de los enamoramientos'. Yo me pongo a prueba que es lo que hemos venido, a los jueguecitos. Yo no me he pasado el hielo hasta que tú te has morreado", justificó Naomi, recordándole que él había sido el primero en besarse con otra persona. Adrián decía entonces por qué lo había hecho.

Naomi y Adrián ven las imágenes de su paso por la isla... y ella reacciona a sus encuentros con Napoli

A continuación, Sandra Barneda anunció a Adrián y a Naomi que había llegado el momento de ver juntos las imágenes de su paso por 'La isla de las tentaciones'. "Como si me hubiera montado una orgía, no tienes nada que decir después de haberte morreado", anunciaba Naomi antes de ver sus imágenes con Napoli. Unas imágenes que nisiquiera la participante esperaba.

"Eso por favor que no lo saquen", reaccionó Naomi al ver sus fogosos encuentros sexuales con el soltero en Villa Paraíso. "Te morreas y eso es lo que te mereces: el karma", añadía diciéndole a Adrián, que estaba comentando que su beso con Keyla y los encuentros de Naomi con Napoli no eran equiparables.

Naomi no se sintió para nada arrepentida. "Sinceramente cuando lo he visto he pensado 'Olé tú' (...) Me siento orgullosa porque mi felicidad no va a depender nunca más de un hombre infiel, porque tengo claro que tengo más cuernos que un reno", le dijo la participante a Sandra Barneda y, por ende, a su todavía novio.

Después, los participantes visionaron las imágenes de Adrián con Keyla mientras Naomi no paraba de hacer comentarios. "Este chaval es un incoherente desde que llegamos aquí", decía Naomi habiendo descubierto que Adrián también se había besado con la soltera el su cita final.

Adrián entornaba el 'mea culpa' no solo sobre eso, sino por la situación que sentía que había generado tras su beso con Keyla. Pronto Naomi pudo descubrirlo por sí misma al ver las imágenes de los momentos de más desesperación de Adrián. Lo mismo sucedió a la inversa y ambos acabaron llorando.

Adrián y Naomi toman la decisión final sobre su relación

Adrián se olvidó de todo tras ver las imágenes. Cogió la mano de Naomi y le pidió a la participante que le perdonase tras preguntarle en varias ocasiones si le seguía queriendo, pero ella seguía en sus trece recordándole todo lo que había pasado con Keyla.

"Solo pido un ápice de amor, por favor", le decía destrozado. "Aquí veníamos a quitarnos la mochila, y me la has cargado más. ¿Tú te crees que puedo estar contigo después de yo ver eso?", respondía ella, también entre lágrimas. Pero Sandra Barneda intervino para pedirle que hablase con el corazón.

"Para mí sí que eres el amor de mi vida tú. Yo quería venir aquí y ver que podía confiar de aquí. Salir de aquí y casarnos y todos los planes que teníamos juntos. Yo estaba viendo que te estabas enamorado de otra persona. Yo tenía un tonteo pero no iba a pasar nada. Siempre estás igual. No puedo perdonar más idas de cabeza", decía ella rota. "¿Estás enamorada de Adrián?", preguntaba Sandra Barneda. Naomi reconocía que sí y que por eso le había superado toda esta situación. Adrián también decía que había estado enamorado de Naomi "desde el primer día hasta hoy".

Sin embargo, Adrián decidía irse solo de 'La isla de las tentaciones' a pesar de su deseo de irse con Naomi porque ella "no va a perdonar", aseguraba. "Me iría con ella. No me imagino un día sin ti", le decía a la participante mientras los dos lloraban. Naomi tenía la última palabra... y coincidió con Adrián: "Me encantaría irme a casa como si nada hubiera pasado pero tengo que ser inteligente y pensar en mí y sé que irme con él no solo sería feliz porque no podría olvidarlo nunca. Me quiero ir sola", sentenció.