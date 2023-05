A pesar de que en ese momento eran pareja, llovieron los reproches entre los dos. Tanto, que esa misma noche volvieron a romper. En esa ocasión fue porque Manuel, el tentador favorito de Marina en Villa Paraíso, aseguró que habían tenido relaciones sexuales. Ella lo negó, pero Álex no la creyó y cortaron la relación delante de Sandra Barneda .

En cuanto coincidieron en el plató, quedó claro que Marina y Álex no estaban juntos . Su reencuentro estuvo lleno de reproches y de malas palabras.

Álex contó que, después del reencuentro y de su ruptura allí, habló con Manu para pedirle más datos sobre la presunta infidelidad de Marina . También la escribió a ella, que no le contestó. Es más, decidió bloquearle.

Pero la cosa no quedó ahí. A pesar de la tensión, las dudas y los reproches, decidieron intentar otra vez que su relación funcionara. Quedaron un fin de semana e intentaron arreglarlo, sin éxito. “De donde no hay no se puede sacar”, comentó Álex.