Álex se reencuentra con Yaiza entre reproches y muestra si sigue llevando el tatuaje de su inicial

Uno de los momentos más íntimos entre Álex y Yaiza fue cuando ambos se hicieron un tatuaje el uno al otro. Ella decidió que Álex le tatuase tres puntos y él que Yaiza le hiciera la 'y', inicial de su nombre . Pero después de todo lo que ha pasado y que la relación entre ambos no fuera adelante cuando salieron del programa, hoy Álex ha mostrado cómo tiene el tatuaje.

Y tras esto, ambos han tenido un tenso momento intentado explicar el motivo por el que se terminaron haciendo el tatuaje. "¿Quién fue el que estuvo una semana diciéndomelo?" , pregunta ella. "Tú", responde él y ambos no se ponen de acuerdo en lo que realmente pasó. "Sabes que me ibas a hacer otro tatuaje y luego pasó una cosa", dice Álex y ella pide que salgan las imágenes al completo de lo que ocurrió. "Sabes perfectamente que al día siguiente día estaba arrepentido", dice él para concluir con este tema.

Pero los reproches no han terminado aquí, Yaiza ha desvelado que Álex se puso en contacto con ella justo antes del debate: "Me hablaste por miedo porque diga yo cosas". Además, ella ha explicado las palabras que él le dijo una vez fuera: "Me ha hablado varias veces diciéndome que te arrepientes de la decisión que tomaste con ella, que soy una pedazo de mujer y que seguías sintiendo por mí". Palabras de las que él reconoce algunas de las afirmaciones, pero otras asegura que "son mentira".