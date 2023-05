Yaiza cuenta la razón por la que decidió participar en 'La isla de las tentaciones': "Creo mucho en el destino"

La tentadora favorita de Álex ha revelado cómo se gestó su participación en 'La isla de las tentaciones 6'

Yaiza Tejera ha asegurado que no se arrepiente de haber ido al programa presentado por Sandra Barneda

Yaiza aclara si se ha borrado el tatuaje que le hizo Álex y si está dispuesta a volver al programa en pareja

Yaiza Tejera ha sido una de las tentadoras con más protagonismo en 'La isla de las tentaciones 6' debido a su romance con Álex Sánchez, que acabó en el aeropuerto antes de volver a España desde República Dominicana porque él prefirió volver con Marina López. Gracias al programa, la malagueña vivió una historia corta pero intensa, aunque también ha ganado una gran comunidad de seguidores en las redes sociales, a los que les ha contado por qué decidió participar en el mismo.

"Yo estuve fatal con mi exnovio y estaba en depresión. Estaba muy mal y no quería salir ni hacer nada con nadie, pero mi amiga me obligó a salir a tomar un café y el café terminó en copa. Ahí comencé a mirar los mensajes y vi el de Producciones Cuarzo que me decían que me querían llamar para un programa", ha relatado la tatuadora en un directo de Instagram.

Yaiza les dijo en aquella primera llamada que si querían llevarla a 'La isla de las tentaciones', aceptaría; ante lo que el equipo de casting le confirmó que querían que fuera de una de las tentadoras de esta sexta edición. "Me dijeron que no dijera nada y yo no me lo creía. Fui a la entrevista y, aunque me dijeron que tenía un pie dentro, yo seguía sin creer que iba a ir. Incluso hasta dentro de allí me lo seguía sin creer", ha confesado la andaluza.