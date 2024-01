Lo que está claro es que no es una experiencia fácil para ninguno . Si entras siendo una de las parejas que ponen a prueba su relación te arriesgas a sufrir un desamor. Muchos se dan cuenta de que tu relación no funcionaba y justifican así caer en la tentación. Tampoco lo es para los tentadores y las tentadoras. Entrar y enamorarte de una persona que actualmente tiene pareja es sin duda un golpe duro. Cada uno está en un punto diferente y acabar una relación según terminas otra es cuanto menos arriesgado.

Laura Casabela, exconsursante de la LIDLT y su novio Cristian Llorca opinan sin filtro sobre las parejas de ‘LIDLT’ en su nuevo capítulo de MTMAD. La pareja, que no ha podido resistirse a engancharse al programa, tiene muchísimas cosas que decir y no han podido evitar pensar qué harían ellos en su situación. Los influencers no se ponen de acuerdo y surgen las discrepancias entre ellos.