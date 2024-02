María Aguilar lanza un dardo a Marieta: "Si yo hubiera dado pie a Sergio, cae conmigo y no con ella"

María Aguilar asegura que, en un primer momento, el tentador que más le gustó fue Sergio

La novia de David Vaquero confiesa el motivo por el que no llegó a conectar con Sergio

María Aguilar: "Lo elegí para una cita, pero iba tan a saco que me agobiaba, me invadía el espacio"

María Aguilar ha respondido a todas y cada una de las preguntas que le han hecho los colaboradores en ‘El Debate de las Tentaciones’ de Mitele PLUS y hasta ha tenido tiempo para lanzar un dardo a una de sus compañeras.

Cuando Alejandro Vigara, uno de los tertulianos del programa de Sandra Barneda, le lanzaba una pregunta, ella respondía sin pelos en la lengua. La cuestión era la siguiente: “¿Tú sentiste que la chica que le gustaba a Sergio eras tú y no Marieta y que, si no hubieras frenado esa tentación, hubiera estado contigo y no con ella?”.

Una pregunta a la que ella respondía con total sinceridad: “A mí, de primeras, el tentador que más me entró fue Sergio. Es simpático, es guapo y lo tiene todo”, declaraba. Sin embargo, hubo un motivo por el que decidió frenarlo.

“No conectó tanto conmigo porque él iba muy a saco y eso me echaba para atrás”, afirmaba la novia de David Vaquero. “Si yo doy pie a Sergio, cae conmigo y no con Marieta”, apuntaba en el debate de ‘La isla de las tentaciones’ que está disponible en exclusiva en Mitele PLUS.

Entonces, si le gustaba ¿por qué no lo eligió? “Lo elegí para una cita, pero iba tan a saco que me agobiaba, me invadía el espacio”, declaraba María Aguilar en unas declaraciones que, seguro, provocarán alguna reacción en Marieta, su compañera.

María Aguilar responde a las críticas de Zaira