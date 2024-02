María Aguilar hace frente a las críticas de su paso por 'La isla de las tentaciones': "No estoy intentando ser Elena"

María Aguilar ha explicado el motivo por el que lleva casi toda la edición llorando por David Vaquero

La novia de David Vaquero: "Me esperaba las críticas que estoy recibiendo porque fui una tentadora muy polémica"

María Aguilar: "Evidentemente, me he puesto en en la piel de Elena"

La novia de David Vaquero acude como invitada a ‘El Debate de las Tentaciones’, responde a todas las críticas que ha recibido por su paso por la séptima edición del programa de Sandra Barneda y explica el motivo por el que cree que la están juzgando.

“Me esperaba las críticas que estoy recibiendo porque fui una tentadora muy polémica, que hizo las cosas mal y me esperaba críticas. Me están juzgando por la anterior edición, no por esta”, asegura, ante la atenta mirada de los colaboradores.

Es entonces cuando Marta Peñate hace una apreciación: “Es que no está pasando nada esta edición, estás llorando todo el día y no podemos juzgar”, declaraba. “Si hubiera sabido que iba a estar todo el día llorando, no habría ido”, añadía María Aguilar.

La que fuera soltera en ‘LIDLT 6’ asegura que ha llorado en muchas ocasiones por miedo y que sentía “una carga emocional” de la anterior edición que no había superado: “Volver a la isla fue un choque de realidad y me iba anticipando, porque, en realidad, no estaba viendo nada fuerte”, aseguraba.

Ante la pregunta de si esta experiencia le ha servido para ponerse en la piel de Elena Adsuara, asegura: “Evidentemente, me he puesto en su posición”. Un comentario ante el que Naomi Asensi saltaba: “Estás intentado ser ella, quieres hacer un papelón”.

Una crítica a la que María Aguilar respondía diciendo: “Yo no estoy intentando ser Elena (..) Lloraba porque tenía un bloqueo emocional brutal. En mi cabeza me montaba películas de lo que estaba pasando en la otra villa”.