Alejandra Rubio rompe a llorar ante el ‘espejo sin filtros’ de Niko y su suegra: "Me da mucha pena"

“Que me da mucha pena y mira que yo no lloro nunca, que soy un portazo, pero me da mucha pena porque creo que es un niño que la quiere mucho y no se merece esto. Me da pena. He empatizado muchísimo”, decía la hija de Terelu Campos. “Creo que no le ha hecho nada malo a tu hija, solo quererla”, añadía, a lágrima viva.