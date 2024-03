El cara a cara entre Adrián y Julen en la hoguera que ha acabado salpicando al resto de los chicos: "Me ha dicho que no se sentía querida por ti"

La espectacular entrada de Julen al ver a Adrián y al resto de chicos: "Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?"

Adrián ha tenido ocasión en esta décima entrega de 'La isla de las tentaciones 7' de ver cara a cara al soltero favorito de Mariona: Julen, con quien cayó en la tentación. Le ha visto en la hoguera y la tensión se mascaba desde el principio. "Tú tranquilo que él viene más nervioso que tú", le decían el resto de compañeros a Adrián. "Es que le puede gustar...", aseguraba la pareja de Mariona, muy nervioso. Nervios que se entienden puesto que ya no es solo que sea el tentador favorito de Mariona, sino que ambos han vuelto a besarse de nuevo en Villa Montaña y cada vez la conexión es mayor.

"¡Bueno! Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?", preguntaba el tentador bilbaíno según entraba a la hoguera, muy confiado y retando al resto de los chicos. "¿Queréis una foto o qué?", añadía. "Sí, para reírme todos los días", señalaba Borja, dando la cara por su compañero Adrián. Julen, sin pelos en la lengua, ha intentado ser lo más claro posible.

"Mira Adrián, te voy a ser sincero. Lo que no veo normal es que no hayas sabido valorar a una mujer ni que se sienta mujer. Ha estado dos semanas conmigo más feliz, siendo ella... lo que no has conseguido tú en cuatro años. No hay cosa más bonita que ella se sienta a gusto. Todos los días cada vez que llegaba a la habitación tenía un detalle", apuntaba Julen. Y añadía lo siguiente: "No voy a parar de tener detalles con ella solamente para poder verla una sonrisa".

Adrián le ha pedido a Julen que no le diga que no la ha complacido, cuando no es así. "¿Tú ves normal que me diga que no se ha sentido querida como ella te quería a ti?", le ha dicho Julen. Esto le ha hundido por completo a Adrián, que ha agachado la cabeza sin saber qué responder. "¿Pero qué va a saber este?", decían el resto de los chicos, sacando pecho por su compañero al ver que a penas podía articular palabra. De hecho, Álex y el tentador han tenido un cruce de palabras muy tenso y subido de tono.

Sandra le ha pedido a Adrián una serie de preguntas las cuales Julen respondería con la mayor sinceridad posible. Ante la cuestión de si cree que Mariona puede salir de 'La isla' con él, el tentador ha señalado que "sí". Posteriormente le ha preguntado si Mariona se ha arrepentido de lo que ha hecho, a lo que Julen ha respondido con un "no". "Pues ya lo tengo claro. Mariona puede haber venido aquí para conocerse y querer cambiar la vida que tenía antes...", aseguraba Adrián, muy dubitativo.

"Adrián, hay imágenes para ti"

Finalmente le ha preguntado si cree (Julen) que Mariona le dará una oportunidad para arreglar las cosas con ella. Julen ha dicho que "sí", muy sincero. "Lo que quiero es demostrarle y mover cielo y tierra por ella. Por lo que me dice ha escuchado a Mariona. Me lo creo", ha subrayado Adrián. Pero la cosa no iba a terminar aquí. Había imágenes que Adrián tenía que ver y tras preguntarle Sandra si quería verlas solo o acompañado, ha preferido lo primero pero finalmente ha escogido verlas acompañado.