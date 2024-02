Mariona ha conectado poco a poco con Julen desde su llegada a ' Villa Montaña ', en los momentos que han compartido a solas se han ido dando cuenta que tienen mucho 'feeling' entre ellos y, hasta ahora, habían llegado a dormir juntos aunque con distancia. Pero en la última fiesta, no se podían reprimir las ganas y terminaban besándose .

Julen buscaba tener algo más por parte de Mariona y se inventaba una apuesta para conseguir un beso: "Me lo das si coincido en el mismo color de ropa que tú". Lo que no se esperaba Mariona es que el soltero iba a aparecer en la fiesta con una camisa de color azul eléctrico idéntico a su vestido. "Soy bueno, eh", le decía él y ella confesaba lo que sus compañeros pensaban sobre esto: "No se creen que hayas coincidido sin hacer trampas".